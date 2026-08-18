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Регион
18 августа, 15:37

В Сибири хирурги вернули пациентке язык, который «съел» рак. Ткани для него пересадили с руки

Красноярские хирурги спасли пациентке язык после онкологии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

В Красноярском краевом онкодиспансере впервые самостоятельно провели сложную микрохирургическую реконструкцию языка. Операция позволит пациентке сохранить речь и нормально принимать пищу, сообщили в региональном Минздраве.

Женщина поступила в больницу со злокачественной опухолью языка. Сначала хирурги удалили поражённую часть органа вместе с шейными лимфоузлами, после чего приступили к восстановлению органа.

Для реконструкции медики использовали собственную ткань пациентки, взятую с предплечья. В общей сложности операция продолжалась около десяти часов.

Ранее специалисты диспансера выполняли подобные вмешательства только вместе с врачами из других регионов во время мастер-классов. Теперь красноярская команда впервые справилась самостоятельно. Пересаженная ткань успешно прижилась, пациентку уже выписали из больницы. Следующим этапом лечения станет курс лучевой терапии.

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Ранее в Детском научно-клиническом центре имени Рошаля прооперировали девочку из Калининграда с крупной доброкачественной опухолью вилочковой железы. Новообразование обнаружили ещё в годовалом возрасте, а со временем оно заняло почти половину грудной клетки, сдавливая лёгкое и бронхи и смещая сердце. После телемедицинской консультации ребёнка госпитализировали в центр для хирургического лечения.

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Александра Мышляева
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