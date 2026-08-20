Врачи обещают каждому россиянину личный генетический паспорт через несколько лет: что он покажет

Уже через несколько лет каждый житель России сможет получить полный генетический портрет. Данное заявление сделал на пресс-конференции заявил главный внештатный детский специалист хирург Минздрава России Дмитрий Морозов.

«Уверен, что буквально через несколько лет мы будем иметь уже полный генетический портрет каждого человека. А это будет определять персонализацию или персонификацию его лечения и терапевтического, и хирургического, и использование повязок, и применение антибиотиков, и сохранение микробиоты, микрофлоры и много-много другого», — сказал он.

По словам медика, это позволит серьёзнейшим образом влиять на продолжительность жизни и на продолжительность здоровой жизни каждого человека.

Генетический портрет — это полная информация о наследственных особенностях человека, которая не меняется на протяжении жизни. Такой анализ выявляет предрасположенность к раку, болезням сердца и сосудов, диабету, а также к нейродегенеративным нарушениям.

Кроме того, портрет раскрывает физические данные: тип мышечных волокон, склонность к определённым видам спорта и вероятность получения травм. В некоторых случаях по генетическим данным удаётся установить этническое происхождение человека и регион, где жили его предки.

Для создания такого портрета проводят высокоточное исследование, чаще всего полное секвенирование генома, при котором определяется вся последовательность ДНК. Биоматериал берут из крови или делают соскоб с внутренней поверхности щеки.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов начнут проводить бесплатно по полису ОМС. Процедуру будут назначать в программах ЭКО парам с высоким риском рождения детей с наследственными заболеваниями. Это касается носителей мутаций, вызывающих моногенные болезни, а также хромосомных аномалий. Родители, у которых уже есть дети с выявленными генетическими патологиями, смогут пройти тестирование при следующей беременности бесплатно.