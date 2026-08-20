В России создали первый отечественный тест на гепатит Е

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в России отечественный высокочувствительный тест для выявления гепатита Е. Набор реагентов, разработанный специалистами ЦНИИ Эпидемиологии, уже запущен в производство, пишет ведомство.

«Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый и единственный в России отечественный высокочувствительный набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита Е (ВГЕ) методом ПЦР», — говорится в сообщении.

Гепатит Е — это вирусное заболевание печени, которое передаётся через загрязнённую воду и продукты, а также при бытовых контактах и через донорскую кровь. Болезнь обычно проходит сама за несколько недель, но опасна для беременных. Длительный инкубационный период способствует незаметному распространению инфекции.

Новый тест выявляет генетический материал возбудителя за 7–10 дней до появления симптомов, когда антитела ещё не выработались. Обычные серологические тесты в этот период часто дают ложноотрицательный результат.

Такой подход позволяет обнаруживать скрытые источники инфекции, включая пациентов с бессимптомной формой гепатита Е. Тест также подходит для эффективного скрининга донорской крови. Кроме того, набор реагентов можно использовать для исследования внешней среды: смывов с поверхностей, проб пищевых продуктов и концентратов водных проб. Это помогает оперативно принимать меры против распространения инфекции.

Тест-система полностью произведена в России. Производственные мощности ЦНИИ Эпидемиологии позволяют обеспечить потребности страны в диагностике гепатита Е у людей и на объектах окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в России за 2025 год выявлено более 58 тысяч человек с хроническим гепатитом C. Обнаружение большого количества заболевших в данном случае не считается негативным признаком, поскольку напрямую связан с улучшением диагностики. Врачи находят людей, которые заразились прежде, и включают их в программу лечения. Это свидетельствует об активной и эффективной работе системы здравоохранения.