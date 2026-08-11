Путин: Данные о генетических ресурсах РФ объединят в национальную базу

Все имеющиеся в России данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов объединят в Национальной базе генетической информации. Решение об этом уже принято, заявил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.

Объём информации будет огромным. По оценке президента, ежегодно в систему планируется загружать около 10 петабайт данных — это примерно пять триллионов страниц печатного текста. При этом создание единого хранилища, подчеркнул Путин, не должно привести к чрезмерной монополизации генетических ресурсов или ограничить доступ исследователей к необходимым материалам.

Президент также заявил о необходимости сохранить возможности для международного научного сотрудничества и производственных контактов российских специалистов с коллегами из других стран. Работа над Национальной базой генетической информации велась и раньше. В 2024 году на встрече с молодыми учёными обсуждалось объединение разрозненных массивов в единую систему, создаваемую при участии Курчатовского института.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске, что скорость создания и внедрения новых технологий напрямую влияет на суверенитет нашей страны, развитие экономики и выполнение оборонных задач.