Аспирант НГУ поблагодарил Путина за множество возможностей для молодых семей
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Аспирант Новосибирского госуниверситета Степан Кармушин поблагодарил Владимира Путина за поддержку студенческих семей. Молодой специалист встретился с президентом в Новосибирске, где проходит визит главы государства.
Кармушин отметил, что молодым людям предоставлено множество возможностей.
«Конечно, я говорю и про такое замечательное место, как передовая инженерная школа НГУ, которое позволило мне стать настоящим профессионалом мирового уровня, меры поддержки для студенческих семей, и стипендия, и, конечно, такой замечательный кампус», — подчеркнул учёный.
Аспирант рассказал, что вместе с женой занимается наукой и преподаёт. Он поблагодарил главу государства за передовую школу, стипендии и новый кампус, которые помогли ему стать профессионалом мирового уровня. Сейчас Кармушин работает над диссертацией и проектом по гибридному моделированию.
Ранее Путин анонсировал создание в РФ сети научных центров по примеру Новосибирска. По словам президента, опыт Академгородка показывает, насколько важно создавать места, где в одной среде объединены образование, исследования и возможности для молодых специалистов.
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