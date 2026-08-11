Аспирант НГУ поблагодарил Путина за множество возможностей для молодых семей

Аспирант Новосибирского госуниверситета Степан Кармушин поблагодарил Владимира Путина за поддержку студенческих семей. Молодой специалист встретился с президентом в Новосибирске, где проходит визит главы государства.

Кармушин отметил, что молодым людям предоставлено множество возможностей.

«Конечно, я говорю и про такое замечательное место, как передовая инженерная школа НГУ, которое позволило мне стать настоящим профессионалом мирового уровня, меры поддержки для студенческих семей, и стипендия, и, конечно, такой замечательный кампус», — подчеркнул учёный.

Аспирант рассказал, что вместе с женой занимается наукой и преподаёт. Он поблагодарил главу государства за передовую школу, стипендии и новый кампус, которые помогли ему стать профессионалом мирового уровня. Сейчас Кармушин работает над диссертацией и проектом по гибридному моделированию.

Ранее Путин анонсировал создание в РФ сети научных центров по примеру Новосибирска. По словам президента, опыт Академгородка показывает, насколько важно создавать места, где в одной среде объединены образование, исследования и возможности для молодых специалистов.