У звезды «Бухты Доусона» нашли редкую опухоль мозга

47-летняя актриса Бизи Филиппс рассказала, что в феврале у неё обнаружили редкую опухоль головного мозга. Диагноз удалось поставить после МРТ, которое артистка прошла вскоре после смерти коллеги по сериалу «Бухта Доусона» Джеймса Ван Дер Бика.

Филиппс рассказала журналу People, что обследование изначально планировалось на январь, но из-за снежной бури его перенесли на 12 февраля. Накануне умер Ван Дер Бик, который скончался от рака толстой кишки в возрасте 48 лет.

По словам актрисы, она хотела отменить обследование из-за переживаний и напряжённого рабочего графика. Однако её бывший муж Марк Сильверстайн убедил её не отказываться от МРТ.

Исследование показало образование в мозге. Врачи исключили глиобластому и после дополнительных обследований диагностировали олигодендроглиому второй степени. Филиппс отметила, что до этого у неё не было симптомов заболевания.

В марте актриса перенесла пятичасовую операцию. Хирурги удалили опухоль размером 2,6 сантиметра. После анализа ткани выяснилось, что образование злокачественное, однако врач назвал его вариантом с наиболее благоприятным прогнозом среди злокачественных глиом.

Бизи не требуется химиотерапия или лучевая терапия, однако ей предстоят регулярные обследования для контроля возможного рецидива. В апреле актриса вновь перенесла операцию — на этот раз из-за стафилококковой инфекции в области послеоперационного разреза.

Артистка также предположила, что некоторые сильные эмоциональные реакции последних лет могли быть связаны с воздействием опухоли на лобную долю мозга. При этом врачи не могут точно установить, были ли эти изменения симптомами заболевания.

Филиппс призналась, что прошедшие шесть месяцев стали для неё одними из самых необычных в жизни.

«Я благодарна, что жива», — сказала актриса.

Бизи Филиппс (Busy Philipps, урождённая Элизабет Джин Филиппс) — американская актриса, телеведущая и писательница, родившаяся 25 июня 1979 года в Ок-Парке, штат Иллинойс. Наибольшую известность ей принесли роли в культовых сериалах 2000-х — Ким Келли в «Хулиганах и ботанах» (Freaks and Geeks) и Хоуп Бобек в «Бухте Доусона», а позднее — Лори Келлер в комедийном хите «Город хищниц» (Cougar Town). Помимо актёрской карьеры, Бизи прославилась как медийная персона и инфлюенсер благодаря своей откровенной книге мемуаров «Это пройдёт только с помощью рома» (This Will Only Hurt a Little) и собственному ночному ток-шоу Busy Tonight, зарекомендовав себя как яркая феминистка и защитница прав женщин в Голливуде.

Напомним, что Джеймс Ван Дер Бик боролся с раком третьей стадии с августа 2023 года, стараясь сохранять диагноз в секрете. Лишь в ноябре 2024-го он подтвердил, что болен, объяснив решение тем, что таблоиды готовили публикацию без его согласия. Актёр скончался 11 февраля от колоректального рака в возрасте 48 лет.