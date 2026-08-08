«Опасения подтвердились»: 35-летняя звезда «России 24» Мария Гладких объявила страшный диагноз

Звезда «России 24» и экс-модератор президентских «Прямых линий» Мария Гладких столкнулась с серьёзным испытанием. 35-летняя журналистка рассказала, что врачи обнаружили у неё меланому. Всё началось с обычного профилактического осмотра: специалист заметил изменения в одной из родинок и настоял на дополнительных анализах, которые, к сожалению, подтвердили опасения.

35-летняя звезда «России 24» Мария Гладких объявила страшный диагноз. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m_gladkikh

«У меня много родинок, я часто показывала вам, как хожу проверяться ко врачам-дерматологам. Во время очередного чекапа врачу не понравилась одна из них. В итоге опасения подтвердились — у меня злокачественная опухоль», — заявила Гладких в соцсетях.

Несколько лет назад Мария Гладких оставила успешную карьеру на телевидении ради блогерства. Причиной перемен стала профессиональная рутина: работа перестала приносить драйв. В 2020 году Мария решилась на кардинальные перемены: уволилась и переехала в Стамбул — город, о котором мечтала с юности. Будучи наполовину турчанкой, она чувствует себя там как дома. Мария — настоящий полиглот (владеет пятью языками) и человек мира. Сегодня она пробует себя в музыке под псевдонимом Maria G и развивает авторский проект, помогающий женщинам обрести гармонию через телесные практики.

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