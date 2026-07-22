«Держаться за тех, кто рядом»: У дочери звезды «Друзей» обнаружили рак костей

У 25-летней дочери американской актрисы Лорен Том, известной по сериалу «Друзья», обнаружили рак костей. Об этом артистка написала в своём аккаунте в сети.

Актриса из «Друзей» Лорен Том рассказала о раке у 25-летней дочери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurentom9000

Том опубликовала несколько снимков вместе с дочерью Элли и рассказала, что у той диагностировали остеосаркому — один из видов рака костей. По словам актрисы, вся семья сейчас рядом с девушкой и делает всё, чтобы поддержать её в этот тяжёлый период.

Она отметила, что черпает силы в идее держаться за тех, кто протягивает руку помощи в трудные моменты. Человеческая поддержка особенно важна в час испытаний, считает Том.

Артистка поблагодарила родных и друзей, а также отдельно — врачей и медсестёр больницы Cedars-Sinai, где Элли проходит лечение. Она высоко оценила заботу, которой окружили её дочь.

Том описала Элли как мудрую, сильную и тонко чувствующую девушку с хорошим чувством юмора. Актриса подчеркнула, что гордится дочерью, а её красота проявляется не только во внешности, но и в характере и поступках. В завершение она попросила поклонников молиться за Элли и оставлять слова поддержки, которые придадут той сил.

Обращение Том вызвало большой отклик у коллег. Актёр Кен Джонг заявил, что он рядом с Лорен и её дочерью и готов помочь всем, чем сможет. Куртвуд Смит пожелал актрисе и её дочери сил и терпения, отметив, что обе они занимают особое место в его сердце. Актриса Лейлан Боуден написала, что каждый день посылает Элли любовь, и восхитилась её смелостью в борьбе с болезнью.

В сериале «Друзья» Лорен Том сыграла Джули — девушку Росса Геллера (его играл Дэвид Швиммер). Лорен появилась в семи эпизодах — с финала первого сезона до середины второго. Также она снималась в таких фильмах, как «Клуб радости и удачи» (1993), «Плохой Санта» (2003), «Когда мужчина любит женщину» (1994), «Уолл-стрит» (1987), «Кадиллак» (1990), «Север» (1994), «Любовный напиток № 9» (1992).