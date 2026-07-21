Стала известна причина смерти актёра Дмитрия Поднозова

Причиной смерти актера и режиссера Дмитрия Поднозова стала онкология. Об этом ТАСС сообщили в окружении артиста.

Руководитель петербургского драматического театра «Особняк» скончался 20 июля. Ему было 64 года.

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Санкт-Петербурге. Профессиональное образование он получил в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, где учился в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна. В 1989 году будущий худрук вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным создал театр «Особняк». Именно с этой сценой оказалась связана большая часть его творческой биографии.

Помимо театральной деятельности, артист много снимался в кино. Зрители могли видеть его в картинах «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень. Взять Гордея» и «Капитан Волконогов бежал». Одной из заметных работ с участием Поднозова стала лента «Сердце мира». В 2018 году этот фильм завоевал гран-при фестиваля «Кинотавр».

Напомним, в декабре 2025 года Поднозова диагностировали рак лёгкого с метастазами в головной мозг. Был объявлен сбор средств на лечение. Из-за болезни артист был вынужден приостановить работу в театре «Особняк». Летом 2026 года состояние Поднозова резко ухудшилось: он попал в реанимацию, а 20 июля скончался на 65-м году жизни.