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21 июля, 14:21

Прощание с актёром Дмитрием Поднозовым пройдёт в театре «Особняк» в Петербурге

Обложка © VK / Особняк.Театр

Обложка © VK / Особняк.Театр

Церемония прощания с актёром и режиссёром Дмитрием Поднозовым состоится в Санкт-Петербургском драматическом театре «Особняк».

Точная дата панихиды пока будет объявлена позднее, пишет ТАСС.

Напомним, на 65-м году жизни умер актёр, руководитель художественного театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Звезда «Тайн следствия» боролся с раком лёгких. Онкологию с метастазами в головной мозг у артиста выявили в 2025 году. В театре «Особняк», худруком которого был Поднозов, заявили, что актёр прошёл очень тяжёлый путь в борьбе с заболеванием и оставался сильным до самого конца.

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Александра Вишнякова
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