Прощание с актёром Дмитрием Поднозовым пройдёт в театре «Особняк» в Петербурге

Напомним, на 65-м году жизни умер актёр, руководитель художественного театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Звезда «Тайн следствия» боролся с раком лёгких. Онкологию с метастазами в головной мозг у артиста выявили в 2025 году. В театре «Особняк», худруком которого был Поднозов, заявили, что актёр прошёл очень тяжёлый путь в борьбе с заболеванием и оставался сильным до самого конца.