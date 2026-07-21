Прощание с актёром Дмитрием Поднозовым пройдёт в театре «Особняк» в Петербурге
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Церемония прощания с актёром и режиссёром Дмитрием Поднозовым состоится в Санкт-Петербургском драматическом театре «Особняк».
Точная дата панихиды пока будет объявлена позднее, пишет ТАСС.
Напомним, на 65-м году жизни умер актёр, руководитель художественного театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Звезда «Тайн следствия» боролся с раком лёгких. Онкологию с метастазами в головной мозг у артиста выявили в 2025 году. В театре «Особняк», худруком которого был Поднозов, заявили, что актёр прошёл очень тяжёлый путь в борьбе с заболеванием и оставался сильным до самого конца.
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