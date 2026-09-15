В России начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ, сообщил Роспотребнадзор

В России во второй декаде сентября начался ожидаемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор по итогам селекторного совещания под руководством главы ведомства Анны Поповой.

«При обсуждении оперативной обстановки было отмечено, что во второй декаде сентября наблюдается ожидаемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ», — говорится в сообщении.

Попова поручила территориальным подразделениям взять на жёсткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидемическому сезону. Особое внимание также предстоит уделить профилактике респираторных инфекций среди населения.

В ведомстве отметили, что в сезоне 2026–2027 годов полностью обновился состав вакцин от гриппа: по сравнению с прошлым эпидсезоном заменены все три штамма. Препараты уже поступают в российские регионы.

Ранее Life.ru писал, что Анна Попова прогнозировала первую осеннюю волну ОРВИ именно на вторую декаду сентября. Глава Роспотребнадзора отмечала, что такой подъём фиксируется ежегодно примерно в одно и то же время.