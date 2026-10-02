Сотрудница противочумного института умерла от чумы в Приангарье

В Иркутской области зафиксирован летальный исход в результате заражения лёгочной чумой. Жертвой редкой инфекции стала молодая сотрудница специализированного противочумного института, пишет SHOT.

Девушка проживала в региональном центре и незадолго до проявления первых симптомов возвратилась из рабочей поездки. Когда состояние пациентки начало резко ухудшаться, медики изначально заподозрили острую форму коронавирусной инфекции.

Для прохождения терапии жительницу направили в Шелеховскую районную больницу, на базе которой функционирует инфекционный госпиталь. Уже в процессе стационарного обследования врачи верифицировали истинный диагноз — лёгочная чума. Пострадавшую экстренно перевели на аппарат искусственной вентиляции легких, однако купировать стремительное поражение организма не удалось.

Чрезвычайное происшествие повлекло введение жестких противоэпидемических мер. С 1 октября в шелеховском медучреждении объявлен локальный карантин: заблокированы приём, выписка больных в ряде отделений, а также прекращён рутинный забор лабораторных анализов.

Все лица, находившиеся в прямом взаимодействии с погибшей, изолированы и помещены под непрерывный врачебный контроль. Первичные диагностические тесты контактной группы показали отрицательные результаты, симптомов патологии у них не зафиксировано. Ситуация находится на особом контроле санитарных служб.

Чума — бактериальная инфекция. По информации ВОЗ, её возбудитель Yersinia pestis циркулирует среди мелких млекопитающих и их блох. Само наличие природного очага не означает, что в регионе зарегистрирован случай заболевания человека.

Ранее Life.ru рассказывал о наблюдении Роспотребнадзора за природным очагом чумы на границе России и Монголии. В сентябре ведомство сообщало о высокой активности инфекции среди животных и проведении профилактических мероприятий.