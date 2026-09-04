Роспотребнадзор контролирует природный очаг чумы на границе с Монголией

Специалисты Роспотребнадзора постоянно следят за состоянием природного очага чумы в приграничной зоне России и Монголии. Как заявили в пресс-службе, в текущем 2026 году активность очага оценивается как высокая.

«Роспотребнадзор в постоянном режиме взаимодействует с монгольскими коллегами по вопросам контроля за природными очагами чумы. Трансграничный очаг чумы расположен на приграничной территории России и Монголии. В 2026 году по результатам лабораторных исследований подтверждена высокая эпизоотическая активность очага, в том числе на приграничной с РФ территории», — уточняется в сообщении.

На территории России учреждения Роспотребнадзора, специализирующиеся на борьбе с чумой, ведут системную работу, направленную на профилактику заболеваний, мониторинг природных очагов, вакцинацию по эпидемиологическим показаниям и комплекс превентивных мер. Благодаря этому в стране сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Благодаря совместным усилиям России и Монголии обеспечивается высокая оперативная готовность противостоять эпидемиологическим вызовам, а также повышается уровень биобезопасности обеих сторон.

Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления вируса Бундибуджио — одного из возбудителей лихорадки Эбола. Тест разработали специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на фоне вспышки заболевания в Демократической Республике Конго и Уганде. В ведомстве заявили, что российские учёные стали одними из первых в мире, кто создал ПЦР-тест для диагностики именно этого варианта вируса.