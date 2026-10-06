Роспотребнадзор завершил наблюдение за 60% контактировавших с заболевшей

Медицинское наблюдение завершили в отношении 60% людей, контактировавших с сотрудницей Иркутского противочумного института, у которой выявили пневмонию неустановленной этиологии. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Как следует из сообщения ведомства, решение приняли с учётом результатов лабораторных исследований, имеющейся информации и состояния здоровья контактных лиц. Ситуация по-прежнему остаётся на контроле специалистов.

По данным Роспотребнадзора, среди контактировавших выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции. Других возбудителей инфекционных заболеваний лабораторные исследования не обнаружили.

Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области, Иркутске и Шелехове ведомство оценивает как спокойную. В регионе также завершается комплекс профилактических мероприятий и наблюдение за оставшимися контактными лицами.

Ранее Life.ru сообщал, что после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзор организовал специальный комплекс противоэпидемических мероприятий. Комиссия не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Из-за специфики работы женщины специалисты определили максимально широкий круг контактных и установили за ними медицинское наблюдение. У двух человек впоследствии обнаружили CoViD-19, ещё у двоих — риновирусную инфекцию, при этом других возбудителей инфекционных заболеваний лабораторные исследования не выявили. В ведомстве также отмечали, что изменений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, среди наблюдаемых не фиксировалось.