ВОЗ назвала низким риск для населения после смерти женщины в Иркутской области

ВОЗ оценивает риск для населения в связи со случаем пневмонии неустановленной этиологии в Иркутской области как низкий. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.

По его словам, ВОЗ поддерживает контакты с российскими органами здравоохранения. Организация выясняет обстоятельства произошедшего, изучает результаты лабораторных исследований и информацию о людях, контактировавших с заболевшей.

Линдмайер сообщил, что все лица, контактировавшие с погибшей женщиной, выявлены и находятся под медицинским наблюдением. По состоянию на момент комментария ни у одного из них признаков заболевания не наблюдалось.

ВОЗ также оценивает возможные последствия ситуации для международного общественного здравоохранения. При этом организация пока не сообщает о признаках распространения заболевания среди контактных лиц.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остаётся спокойной. В регионе завершаются профилактические мероприятия и медицинское наблюдение за людьми, которые контактировали с умершей.