У контактировавших с заболевшей женщиной в Приангарье выявили ковид и риновирус

У четырёх человек, контактировавших с женщиной с пневмонией неустановленной этиологии в Иркутской области, обнаружили инфекционные заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По итогам лабораторных исследований специалисты выявили два случая CоVID-19 и ещё два случая риновирусной инфекции.

При этом обследование не обнаружило у остальных контактных лиц других возбудителей инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор продолжает медицинское наблюдение за людьми, которые контактировали с заболевшей. На данный момент наблюдение уже завершено в отношении 60% контактировавших.

Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области, а также в Иркутске и Шелехове в ведомстве оценивают как спокойную.

Ранее Life.ru сообщал, что комплекс противоэпидемических мероприятий провели в Иркутской области после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Там не зафиксировали аварий при работе с патогенными микроорганизмами, сообщили в Роспотребнадзоре.