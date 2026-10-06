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Опубликовано 6 октября, 00:52

У контактировавших с заболевшей женщиной в Приангарье выявили ковид и риновирус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pordee_Aomboon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pordee_Aomboon

У четырёх человек, контактировавших с женщиной с пневмонией неустановленной этиологии в Иркутской области, обнаружили инфекционные заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По итогам лабораторных исследований специалисты выявили два случая CоVID-19 и ещё два случая риновирусной инфекции.

При этом обследование не обнаружило у остальных контактных лиц других возбудителей инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор продолжает медицинское наблюдение за людьми, которые контактировали с заболевшей. На данный момент наблюдение уже завершено в отношении 60% контактировавших.

Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области, а также в Иркутске и Шелехове в ведомстве оценивают как спокойную.

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Ранее Life.ru сообщал, что комплекс противоэпидемических мероприятий провели в Иркутской области после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Там не зафиксировали аварий при работе с патогенными микроорганизмами, сообщили в Роспотребнадзоре.

Больше новостей об инфекциях, профилактике заболеваний и работе санитарных служб — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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