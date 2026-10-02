Последний в РФ случай чумы выявили на Алтае в 2016 году: тогда заболел 10-летний мальчик

Смерть сотрудницы противочумного института в Иркутской области вновь привлекла внимание эпидемиологов к особо опасным инфекциям. До этого трагического инцидента случаи заражения чумой на территории России не фиксировались на протяжении десяти лет.

Предыдущее официальное лабораторное подтверждение инфекции датируется июлем 2016 года. Тогда в Республике Алтай заболел 10-летний житель села Мухор-Тархата Кош-Агачского района. Ребёнок, не имевший профилактической прививки, помогал дедушке разделывать тушку добытого на охоте серого сурка и инфицировался через микротравмы на коже. Указанная территория традиционно относится к активным природным очагам возбудителя. В тот раз сельские врачи оперативно распознали симптоматику и начали специфическую терапию, благодаря чему мальчика удалось спасти.

И в алтайском прецеденте, и в недавнем случае в Шелехове возбудителем выступала одна и та же бактерия Yersinia pestis, однако формы проявления болезни кардинально различаются по уровню угрозы.

Если классическая бубонная чума поражает преимущественно лимфатическую систему и требует прямого контакта с переносчиком или биологическими жидкостями, то лёгочная форма считается наиболее агрессивной и контагиозной. Она способна распространяться воздушно-капельным путём непосредственно между людьми во время кашля или разговора. Лёгочная патология может развиться как первично — при вдыхании микробов, так и вторично, если возбудитель бубонной формы током крови заносится в дыхательные пути.

Именно стремительное течение лёгочного воспаления не оставило шансов пациентке в Приангарье: инфекцию первоначально спутали с ковидом, а массивное поражение органов дыхания привело к гибели больной на аппарате ИВЛ. Официального подтверждения этого диагноза пока нет. Губернатор Игорь Кобзев сообщил о подозрении на особо опасную инфекцию и противоэпидемических мероприятиях.

Ранее Life.ru рассказывал о контроле природного очага чумы на границе с Монголией. Специалисты отслеживают активность инфекции и проводят профилактические мероприятия.