Роспотребнадзор назвал стабильной эпидобстановку в Иркутской области

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, включая Иркутск и Шелехов, остаётся стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Специальный комплекс мероприятий организован и проведен в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока», — говорится в сообщении.

Ведомство ранее уточнило диагноз заболевшей — пневмония неустановленной этиологии. По результатам расширенных исследований в материале от пациентки не обнаружили микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью. У контактных выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции. Возбудителей других инфекционных заболеваний специалисты не нашли.

Напомним, в Иркутской области зафиксирован летальный исход в результате заражения лёгочной чумой. Жертвой редкой инфекции стала молодая сотрудница специализированного противочумного института в Шелехове. Все лица, находившиеся в прямом взаимодействии с погибшей, изолированы и помещены под непрерывный врачебный контроль.