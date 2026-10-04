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Опубликовано 4 октября, 13:32

Роспотребнадзор назвал стабильной эпидобстановку в Иркутской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, включая Иркутск и Шелехов, остаётся стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Специальный комплекс мероприятий организован и проведен в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока», — говорится в сообщении.

Ведомство ранее уточнило диагноз заболевшей — пневмония неустановленной этиологии. По результатам расширенных исследований в материале от пациентки не обнаружили микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью. У контактных выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции. Возбудителей других инфекционных заболеваний специалисты не нашли.

Последний в РФ случай чумы выявили на Алтае в 2016 году: тогда заболел 10-летний мальчик
Последний в РФ случай чумы выявили на Алтае в 2016 году: тогда заболел 10-летний мальчик

Напомним, в Иркутской области зафиксирован летальный исход в результате заражения лёгочной чумой. Жертвой редкой инфекции стала молодая сотрудница специализированного противочумного института в Шелехове. Все лица, находившиеся в прямом взаимодействии с погибшей, изолированы и помещены под непрерывный врачебный контроль.

Больше новостей об инфекциях, профилактике и работе врачей — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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