«Не соответствует действительности»: Власти Урала пресекли слухи о редком вирусе
Власти Свердловской области опровергли фейк о случае заражения редким вирусом
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В Свердловской области опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы первом случае заражения редким вирусом. В департаменте информационной политики региона заявили, что опасных инфекций на Среднем Урале не выявляли.
Поводом для сообщений стало видео, которое распространялось в интернете. На записи губернатору Свердловской области Денису Паслеру приписывалось заявление о выявлении первого заболевшего.
«Губернатор Свердловской области не делал подобных заявлений», — сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Там также назвали распространяемый ролик провокацией.
По данным специалистов, случаев заражения опасными инфекциями на Среднем Урале не зафиксировано. Информация о выявлении редкого вируса в регионе не соответствует действительности.
Власти призвали жителей не доверять неподтверждённым сообщениям и не пересылать фейковую информацию.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора на фоне публикаций о возможной «чуме» в Иркутской области. Представитель Кремля указал, что там работают высокие профессионалы.
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