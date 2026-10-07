«Не соответствует действительности»: Власти Урала пресекли слухи о редком вирусе

В Свердловской области опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы первом случае заражения редким вирусом. В департаменте информационной политики региона заявили, что опасных инфекций на Среднем Урале не выявляли.

Поводом для сообщений стало видео, которое распространялось в интернете. На записи губернатору Свердловской области Денису Паслеру приписывалось заявление о выявлении первого заболевшего.

«Губернатор Свердловской области не делал подобных заявлений», — сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Там также назвали распространяемый ролик провокацией.

По данным специалистов, случаев заражения опасными инфекциями на Среднем Урале не зафиксировано. Информация о выявлении редкого вируса в регионе не соответствует действительности.

Власти призвали жителей не доверять неподтверждённым сообщениям и не пересылать фейковую информацию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора на фоне публикаций о возможной «чуме» в Иркутской области. Представитель Кремля указал, что там работают высокие профессионалы.