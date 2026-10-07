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Регион
Опубликовано 7 октября, 16:53

«Не соответствует действительности»: Власти Урала пресекли слухи о редком вирусе

Власти Свердловской области опровергли фейк о случае заражения редким вирусом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В Свердловской области опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы первом случае заражения редким вирусом. В департаменте информационной политики региона заявили, что опасных инфекций на Среднем Урале не выявляли.

Поводом для сообщений стало видео, которое распространялось в интернете. На записи губернатору Свердловской области Денису Паслеру приписывалось заявление о выявлении первого заболевшего.

«Губернатор Свердловской области не делал подобных заявлений», — сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Там также назвали распространяемый ролик провокацией.

По данным специалистов, случаев заражения опасными инфекциями на Среднем Урале не зафиксировано. Информация о выявлении редкого вируса в регионе не соответствует действительности.

Власти призвали жителей не доверять неподтверждённым сообщениям и не пересылать фейковую информацию.

Чума в Иркутске в октябре 2026 года: что известно о слухах и что сообщил Роспотребнадзор
Чума в Иркутске в октябре 2026 года: что известно о слухах и что сообщил Роспотребнадзор

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора на фоне публикаций о возможной «чуме» в Иркутской области. Представитель Кремля указал, что там работают высокие профессионалы.

Больше новостей об инфекциях, профилактике заболеваний и работе санитарных служб — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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