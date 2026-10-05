Песков призвал верить Роспотребнадзору, а не слухам о «чуме» в Иркутской области

При оценке ситуации с инфекцией в Иркутской области нужно ориентироваться на официальные заявления Роспотребнадзора, а не на слухи. К этому призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя публикации о возможной «чуме» в регионе.

«Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области, давайте прислушиваться к их официальным заявлениям», — сказал представитель Кремля.

Песков назвал Роспотребнадзор главным компетентным ведомством в этом вопросе.

Ранее Life.ru сообщал, что комплекс противоэпидемических мероприятий провели в Иркутской области после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Там не зафиксировали аварий при работе с патогенными микроорганизмами, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты выявили максимально широкий круг людей, которые могли с пострадавшей контактировать. В результате обследований у двух человек обнаружили COVID-19, ещё у двоих — риновирусную инфекцию. Возбудителей других инфекционных заболеваний, в том числе «чумы», у контактных не выявили.