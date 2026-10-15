Роспотребнадзор сообщил о наличии в России быстрых тестов на оспу обезьян

В России есть специальные тест-системы, позволяющие быстро выявлять вирус оспы обезьян. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

По информации ведомства, современные высокотехнологичные средства диагностики уже прошли регистрацию. Они позволяют обнаруживать возбудитель заболевания в кратчайшие сроки. Таким образом, у специалистов есть необходимые инструменты для оперативного выявления инфекции.

Ранее Life.ru рассказывал о госпитализации пятерых человек с подозрением на оспу обезьян в подмосковном Жуковском. Троих мужчин и двух девушек в возрасте от 21 до 35 лет доставили в Раменскую больницу после возможного контакта с источником заражения 10 октября. Состояние всех пациентов оценивалось как средней степени тяжести, при этом окончательный диагноз на момент публикации оставался предварительным.