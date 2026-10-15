Роспотребнадзор начал проверку из-за подозрения на оспу обезьян в Подмосковье

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после сообщений о возможном заражении оспой обезьян в Московской области. Специалисты уже организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

«В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в заявлении.

Ведомство приступило к выяснению обстоятельств возможного заражения.

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Жуковском пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Троих мужчин и двух девушек доставили из жилого дома на улице Горького в Раменскую больницу. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести, а возможный контакт с источником инфекции, по данным SHOT, произошёл 10 октября.