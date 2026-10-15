Среди пациентов с подозрением на оспу обезьян оказались братья и супруги

Среди пяти человек, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян в подмосковном Жуковском, оказались два родных брата и супружеская пара. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, а диагноз пока остаётся предварительным. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, среди госпитализированных — двое братьев в возрасте 29 и 27 лет. Вместе с ними в больницу доставили супружескую пару возрастом 35 и 30 лет. Пятой пациенткой стала 22-летняя гражданка Белоруссии.

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Жуковском пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Троих мужчин и двух девушек в возрасте от 21 до 35 лет доставили в Раменскую больницу после возможного контакта с источником инфекции 10 октября. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, окончательный диагноз пока не подтверждён.