В Подмосковье пять человек попали в больницу с подозрением на оспу обезьян

В подмосковном Жуковском пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. По данным SHOT, все пациенты находятся в состоянии средней тяжести, а диагноз пока остаётся предварительным.

Медики забрали троих мужчин и двух девушек из дома на улице Горького и доставили в Раменскую больницу. Возраст пострадавших составляет от 21 до 35 лет. Среди них также оказалась гражданка Белоруссии.

Поводом для госпитализации стали контакты с возможным источником инфекции, произошедшие ещё 10 октября. Именно после этого возникли опасения относительно заражения редким заболеванием. Окончательного подтверждения оспы обезьян у этой группы пока нет.

Ранее Life.ru сообщал о выздоровлении 27-летнего пациента с оспой обезьян в подмосковном Домодедове. Мужчина поступил в инфекционное отделение с температурой до 38 градусов и характерными высыпаниями на теле. После 12 дней лечения он полностью поправился, что подтвердили в региональном Минздраве.