Пациента с оспой обезьян вылечили в подмосковном Домодедове

В Домодедовской больнице вылечили 27-летнего пациента с оспой обезьян. Мужчина поступил в инфекционное отделение с температурой до 38 градусов и характерными высыпаниями по всему телу, а спустя 12 дней полностью выздоровел. Эти сведения подтвердили в Минздраве Московской области.

По данным «Осторожно, Москва», пациент рассказал, что в последнее время не выезжал за границу. Где именно мужчина мог подхватить инфекцию и при каких обстоятельствах, пока неизвестно.

Сейчас других пациентов с таким диагнозом в Домодедовской больнице, по информации канала, нет. При этом источник издания в медицинском сообществе утверждает, что в Москве и Подмосковье могут оставаться невыявленные случаи: некоторые заболевшие якобы не обращаются к врачам и пытаются лечиться самостоятельно. Официально эти сведения не подтверждены.

Заведующая инфекционным отделением Ирина Шилкина рассказала, что это не первый случай оспы обезьян, с которым сталкиваются специалисты больницы, передаёт Regions.ru. По её словам, специфического препарата против вируса нет, поэтому терапия в основном направлена на поддержку организма и лечение возможных осложнений. Большинство пациентов полностью выздоравливают.

Случаи заражения без недавних зарубежных поездок в Подмосковье фиксировались и раньше. В апреле в ту же больницу поступил 38-летний мужчина, который также не покидал Россию. Медики тогда сообщили, что заражению предшествовал тесный половой контакт.

Роспотребнадзор при выявлении подобных случаев проводит эпидемиологическое расследование: устанавливает контактных лиц, организует их обследование и медицинское наблюдение, а также дезинфекцию в очаге инфекции. Вирус может передаваться при тесном контакте с повреждённой кожей заболевшего и через предметы, загрязнённые его биологическими жидкостями.

Весной в Подмосковье уже выявляли случаи оспы обезьян у людей, которые не покидали Россию. Life.ru рассказывал о 38-летнем мужчине, госпитализированном в Домодедовскую больницу: за границу он не выезжал, а в медучреждении возможным путём передачи назвали половой контакт. В тот момент в стационаре находились два пациента с подтверждённым диагнозом. После выявления заболевшего Роспотребнадзор начал устанавливать всех контактировавших с ним людей, проводить обследования и противоэпидемические мероприятия.