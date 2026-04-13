В Подмосковье зафиксирован ещё один случай оспы обезьян

В Домодедовской больнице зафиксирован ещё один случай оспы обезьян. Пациента госпитализировали, сейчас он проходит лечение.

В медучреждении уточнили, что мужчине 38 лет. При этом за границу он не выезжал.

«Еще один пациент госпитализирован, 38 лет... Контакт половой», — сообщили РИА «Новости» в больнице.

Сейчас в Домодедовской больнице проходят лечение два пациента с оспой обезьян. Состояние обоих пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Медики продолжают наблюдение и проводят необходимое лечение.

Напомним, в начале апреля в Домодедовскую больницу поступило два пациента с подтверждённой оспой обезьян, их состояние оценивалось как удовлетворительное. Оба заболевших — мужчины 43 и 45 лет из Мытищ — не выезжали за границу.