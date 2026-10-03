Язык синеет, скот гибнет: Британию накрыла рекордная вспышка блютанга

Британские фермеры столкнулись с крупнейшей за всю историю наблюдений вспышкой блютанга — вирусной болезни овец и крупного рогатого скота. По данным The Guardian, нынешний сезон всего за несколько месяцев уже превзошёл по масштабам три предыдущих вместе взятых.

Издание сообщало о 2201 заражённом хозяйстве с начала сезона 1 июля, причём 1103 случая пришлись только на сентябрь. Однако более свежая статистика британского правительства уже показывает 2485 подтверждённых хозяйств к 1 октября: 2031 в Англии, 414 в Уэльсе и 40 в Шотландии. Ещё сотни подозрительных случаев находятся на проверке.

Блютанг, или катаральная лихорадка овец, передаётся через укусы кровососущих мошек. У животных повышается температура, появляются язвы, отёки головы и хромота, а в тяжёлых случаях язык действительно может приобретать синюшный оттенок. Некоторые заболевшие животные погибают. Для человека и безопасности продуктов питания вирус угрозы не представляет.

Нынешний вариант BTV-3 впервые обнаружили в Англии в 2023 году после более чем 15-летнего отсутствия блютанга в стране. В 2026-м заболевание впервые добралось до Шотландии, причём случаи уже фиксировали вплоть до Абердиншира. С 3 октября на территории всей Шотландии вводится зона ограничений на перемещение восприимчивых животных.

Учёные связывают продвижение инфекции на север с более высокой температурой: в тёплых условиях вирус быстрее развивается внутри насекомых-переносчиков, а мягкие зимы позволяют им дольше сохранять активность. Британские фермеры могут вакцинировать скот, однако представители отрасли жалуются на сложности с доступностью препаратов из-за резко выросшего спроса.

С блютангом европейские страны сталкивались и раньше. Ещё в 2019 году Россия ограничивала ввоз крупного рогатого скота, верблюдов, лам и альпак из двух регионов Германии после ухудшения там эпизоотической ситуации по этой болезни.

В последние годы британским животноводам приходится следить и за другими инфекционными угрозами. В 2026 году учёные исследовали способность высокопатогенного птичьего гриппа размножаться в организме овец после того, как на британской ферме выявили возможное бессимптомное заражение животного. Life.ru рассказывал об эксперименте, показавшем возможность передачи таких вирусов через овечье молоко.