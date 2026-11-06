Масштабный снежно-ледовый обвал, унёсший жизни 17 альпинистов в Кабардино-Балкарии, произошёл из-за ослабления ледника на фоне климатических изменений. Об этом сообщил первый заместитель начальника регионального главка МЧС Эльдар Хашхожев на заседании парламента республики.

По словам представителя ведомства, повышение границы снежного покрова приводит к оголению отдельных участков ледника. В результате ослабевает естественная опора, которая десятилетиями удерживала огромные массы снега и льда на горном склоне.

«Соответственно, за счёт того, что эти участки оголяются, нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, она становится более слабой и не удерживает эти большие глыбы снега, которые лежат наверху», — пояснил Хашхожев.

Причины трагедии обсуждались на расширенном заседании, посвящённом развитию туризма в Кабардино-Балкарии. Участники встречи связали произошедшее с масштабными климатическими изменениями, которые затрагивают высокогорные районы.

Трагедия произошла 6 сентября 2026 года в Безенгийском ущелье на горе Мижирги. Снежно-ледовая масса обрушилась на группу из 33 альпинистов. Погибли 17 человек, десятерым удалось спастись самостоятельно, ещё шестеро получили травмы и были госпитализированы.

Ранее Life.ru сообщал о завершении поисково-спасательной операции в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Последнего погибшего обнаружили 13 сентября. Поиски продолжались более шести суток в сложных высокогорных условиях и осложнялись повторными сходами снежно-ледовых масс.