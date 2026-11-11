В Симферополе почти полторы тысячи школьников перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии. Очные занятия в школе № 29 имени Георгия Жукова приостановили до 29 ноября включительно. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

Ограничения начали действовать 10 ноября. На протяжении всего карантина ученики будут заниматься из дома, а решение о возвращении за парты примут после завершения установленного срока.

«Средняя общеобразовательная школа №29 имени Жукова в Симферополе закрыта на карантин по пневмонии», — подтвердили в администрации города.

Основанием для закрытия учреждения стало предписание территориального отдела Роспотребнадзора по Симферополю и Симферопольскому району. Как уточнили в школе, уроки продолжатся по обычному расписанию, задания и учебные материалы будут размещать в электронном журнале.

По последним опубликованным данным, в учебном заведении числятся около 1,5 тысячи детей. Сколько именно школьников заболели пневмонией, власти пока не уточнили.

При этом за последнюю неделю в Симферополе зарегистрировали 59 случаев внебольничной пневмонии — на шесть больше, чем неделей ранее. В Симферопольском районе выявили ещё 23 случая заболевания.