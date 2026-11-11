У студента МГУ имени М. В. Ломоносова выявили корь, после чего в университете начали противоэпидемические мероприятия. Часть студентов и сотрудников факультета перевели на дистанционный формат, также организована экстренная вакцинация.

По сообщению московского управления Роспотребнадзора, заболевание зарегистрировали 10 ноября. Специалисты территориального отдела в Западном административном округе сразу приступили к эпидемиологическому расследованию.

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит противоэпидемические мероприятия в МГУ им. М. В. Ломоносова в связи с регистрацией случая кори у студента», — сообщили в ведомстве.

Университет получил предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе. Оно предусматривает ограничение очного посещения занятий студентами и преподавателями, у которых нет сведений о прививках против кори или перенесённом заболевании. Кроме того, предписано провести иммунизацию по эпидемическим показаниям.

Администрация факультета перевела на дистант однократно привитых студентов и сотрудников, а также тех, у кого отсутствуют сведения о вакцинации. Специалисты уже установили круг контактных лиц и проводят профилактическую разъяснительную работу. Ситуация остаётся на контроле столичного управления Роспотребнадзора.

В октябре на юридическом факультете МГУ уже вводили дистанционное обучение из-за случая кори. Тогда ограничения были рассчитаны на период с 21 октября по 3 ноября.