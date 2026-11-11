Корь снова добралась до МГУ: Студентов переводят на дистант и срочно прививают
В МГУ выявили новый случай кори и организовали экстренную вакцинацию
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
У студента МГУ имени М. В. Ломоносова выявили корь, после чего в университете начали противоэпидемические мероприятия. Часть студентов и сотрудников факультета перевели на дистанционный формат, также организована экстренная вакцинация.
По сообщению московского управления Роспотребнадзора, заболевание зарегистрировали 10 ноября. Специалисты территориального отдела в Западном административном округе сразу приступили к эпидемиологическому расследованию.
«Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит противоэпидемические мероприятия в МГУ им. М. В. Ломоносова в связи с регистрацией случая кори у студента», — сообщили в ведомстве.
Университет получил предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе. Оно предусматривает ограничение очного посещения занятий студентами и преподавателями, у которых нет сведений о прививках против кори или перенесённом заболевании. Кроме того, предписано провести иммунизацию по эпидемическим показаниям.
Администрация факультета перевела на дистант однократно привитых студентов и сотрудников, а также тех, у кого отсутствуют сведения о вакцинации. Специалисты уже установили круг контактных лиц и проводят профилактическую разъяснительную работу. Ситуация остаётся на контроле столичного управления Роспотребнадзора.
В октябре на юридическом факультете МГУ уже вводили дистанционное обучение из-за случая кори. Тогда ограничения были рассчитаны на период с 21 октября по 3 ноября.
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