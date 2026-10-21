«Надо просто отвакцинировать»: Онищенко оценил угрозу распространения кори

Угрозы массового распространения кори по России сейчас нет, а ситуация с инфекцией остаётся под контролем. В этом уверен академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, который в беседе с РИА «Новости» призвал не поддаваться тревоге.

«Ничего страшного нет, вакцинируют контактировавших и остальных там по группе, по факультету, по зданию, по этажу. Их просто надо отвакцинировать, и все будет нормально», — сказал он.

Специалист объяснил, что необходимые меры уже принимаются в плановом порядке. Медики прививают людей, контактировавших с заболевшими, а также проводят иммунизацию в пределах отдельных учебных групп, факультетов, зданий и этажей. Такой подход, по мнению Онищенко, позволит сдержать инфекцию без дополнительных поводов для беспокойства.

При этом академик не стал преуменьшать опасность самой болезни. Он признал, что корь может протекать тяжело, однако подчеркнул, что врачи знают, как оказывать помощь пациентам. Главное сейчас, считает эксперт, продолжать профилактические мероприятия без лишнего ажиотажа.

Ранее Life.ru сообщал о начале экстренной вакцинации в МГУ после выявления кори у студента юридического факультета. Информация о заболевшем появилась 21 октября, после чего столичный Роспотребнадзор организовал противоэпидемические мероприятия. Прививки проводят специалисты городской поликлиники № 209 совместно с университетскими медиками. Сотрудники ведомства уже установили круг людей, которые могли контактировать с инфицированным, и начали разъяснительную работу среди учащихся и преподавателей.