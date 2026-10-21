В МГУ начали экстренную вакцинацию от кори после заражения студента юрфака

После выявления кори у студента юридического факультета МГУ в университете приступили к экстренной вакцинации и противоэпидемическим мероприятиям. Об этом представители Роспотребнадзора сообщили журналистам.

В ведомстве рассказали, что за проведение прививок отвечают специалисты городской поликлиники № 209 столичного Департамента здравоохранения и Университетской поликлиники МГУ. Медицинские учреждения работают совместно.

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит противоэпидемические мероприятия в МГУ им. М. В. Ломоносова в связи с регистрацией случая кори у студента», — добавили там.

Тем временем территориальный отдел Роспотребнадзора по Западному административному округу Москвы определил круг контактных лиц. Помимо этого, со студентами и сотрудниками вуза ведут профилактическую разъяснительную работу.

Ранее Life.ru сообщал о переводе студентов юридического факультета МГУ на дистанционное обучение из-за выявленного случая кори. Ограничения действуют с 21 октября по 3 ноября. Администрация университета подтвердила введение карантина.