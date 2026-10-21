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Регион
Опубликовано 21 октября, 13:08

В МГУ начали экстренную вакцинацию от кори после заражения студента юрфака

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После выявления кори у студента юридического факультета МГУ в университете приступили к экстренной вакцинации и противоэпидемическим мероприятиям. Об этом представители Роспотребнадзора сообщили журналистам.

В ведомстве рассказали, что за проведение прививок отвечают специалисты городской поликлиники № 209 столичного Департамента здравоохранения и Университетской поликлиники МГУ. Медицинские учреждения работают совместно.

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит противоэпидемические мероприятия в МГУ им. М. В. Ломоносова в связи с регистрацией случая кори у студента», — добавили там.

Тем временем территориальный отдел Роспотребнадзора по Западному административному округу Москвы определил круг контактных лиц. Помимо этого, со студентами и сотрудниками вуза ведут профилактическую разъяснительную работу.

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Ранее Life.ru сообщал о переводе студентов юридического факультета МГУ на дистанционное обучение из-за выявленного случая кори. Ограничения действуют с 21 октября по 3 ноября. Администрация университета подтвердила введение карантина.

Больше новостей о российских университетах, студентах и изменениях в учебном процессе — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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