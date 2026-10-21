Корь снова отправила студентов МГУ на дистант: Теперь карантин ввели на юрфаке

На юридическом факультете МГУ имени Ломоносова объявили карантин из-за выявленного случая кори. Студентов переводят на дистанционное обучение с 21 октября по 3 ноября. Информацию о введении ограничений Mash подтвердили в администрации университета.

По словам учащихся, поводом для карантина стала медицинская справка, которую принёс один из магистрантов. Документ подтверждал наличие у него инфекционного заболевания.

Подобные ограничения вводят, чтобы не допустить дальнейшего распространения кори среди студентов и преподавателей. Эта инфекция отличается высокой заразностью, а отсутствие иммунитета повышает риск заражения при контакте с заболевшим.

Ранее Life.ru рассказывал, что в мае 2026 года один из корпусов МГУ уже переводили на дистанционное обучение из-за кори у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики. Тогда Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, определил круг контактных лиц и организовал экстренную вакцинацию.

В октябре 2025 года аналогичные меры вводили на химическом факультете МГУ, где инфекцию обнаружили у первокурсника. С ним контактировали более 1800 человек. Причём для юрфака это тоже не первый подобный случай: в декабре 2023 года факультет уже уходил на карантин из-за заболевшего корью студента. Тогда ограничения также затронули Высшую школу государственного аудита.