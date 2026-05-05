Один из корпусов МГУ перевели на дистант из-за выявления кори у сотрудника

Случай кори, выявленный у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, стал причиной перевода одного из корпусов университета на дистанционное обучение. Как сообщили в Роспотребнадзоре Москвы, после регистрации заболевания незамедлительно началось эпидемиологическое расследование.

«Администрацией МГУ им. М. В. Ломоносова принято решение о переводе образовательного процесса для студентов корпуса в дистанционный формат», — говорится в сообщении.