Один из корпусов МГУ перевели на дистант из-за выявления кори у сотрудника
Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Случай кори, выявленный у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, стал причиной перевода одного из корпусов университета на дистанционное обучение. Как сообщили в Роспотребнадзоре Москвы, после регистрации заболевания незамедлительно началось эпидемиологическое расследование.
«Администрацией МГУ им. М. В. Ломоносова принято решение о переводе образовательного процесса для студентов корпуса в дистанционный формат», — говорится в сообщении.
