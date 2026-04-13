13 апреля, 09:48

Новый случай оспы обезьян: Роспотребнадзор принимает срочные меры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Московской области зафиксирован новый случай оспы обезьян, подтверждает Роспотребнадзор. Ведомство начало противоэпидемические мероприятия.

В ведомстве сообщили, что специалисты сразу приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию.

«Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сейчас проводится работа по установлению всех контактировавших с заболевшим. Их обследуют и берут необходимые анализы. Также выполнен забор биоматериала для лабораторных исследований. Дополнительно выданы предписания на проведение дезинфекции, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Попова предупредила о новой тревожной особенности оспы обезьян

Напомним, сейчас в Домодедовской больнице проходят лечение два пациента с оспой обезьян. Состояние обоих пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Медики продолжают наблюдение и проводят необходимое лечение.

BannerImage
Александра Вишнякова
