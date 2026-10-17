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Регион
Опубликовано 17 октября, 10:33

10 малышей заразились ротавирусом в детском саду в Барнауле, введён карантин

Обложка © Freepik.com

Обложка © Freepik.com

В детском саду № 251 в Барнауле произошла вспышка ротавирусной инфекции. Заболевание выявили примерно у 10 воспитанников, сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

«Недомогание с выраженной симптоматикой зарегистрировано в группе старшего дошкольного возраста. Группа, в которой произошла вспышка, закрывается на карантин», — говорится в сообщении ведомства.

По информации мэрии, перед происшествием нарушений при поставках продуктов и приготовлении пищи не обнаружили. В учреждении действует трёхступенчатый контроль за организацией питания детей.

Прокуратура организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. К ней привлекли профильные контролирующие органы.

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Ранее Life.ru сообщал о росте заболеваемости кишечными инфекциями в России: за месяц сотни детей заболели, а в нескольких школах и детских садах ввели карантин. Среди случаев были вспышки в Алтайском крае и Перми.

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Андрей Бражников
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