10 малышей заразились ротавирусом в детском саду в Барнауле, введён карантин
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В детском саду № 251 в Барнауле произошла вспышка ротавирусной инфекции. Заболевание выявили примерно у 10 воспитанников, сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.
«Недомогание с выраженной симптоматикой зарегистрировано в группе старшего дошкольного возраста. Группа, в которой произошла вспышка, закрывается на карантин», — говорится в сообщении ведомства.
По информации мэрии, перед происшествием нарушений при поставках продуктов и приготовлении пищи не обнаружили. В учреждении действует трёхступенчатый контроль за организацией питания детей.
Прокуратура организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. К ней привлекли профильные контролирующие органы.
Ранее Life.ru сообщал о росте заболеваемости кишечными инфекциями в России: за месяц сотни детей заболели, а в нескольких школах и детских садах ввели карантин. Среди случаев были вспышки в Алтайском крае и Перми.