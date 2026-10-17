10 малышей заразились ротавирусом в детском саду в Барнауле, введён карантин

В детском саду № 251 в Барнауле произошла вспышка ротавирусной инфекции. Заболевание выявили примерно у 10 воспитанников, сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

«Недомогание с выраженной симптоматикой зарегистрировано в группе старшего дошкольного возраста. Группа, в которой произошла вспышка, закрывается на карантин», — говорится в сообщении ведомства.

По информации мэрии, перед происшествием нарушений при поставках продуктов и приготовлении пищи не обнаружили. В учреждении действует трёхступенчатый контроль за организацией питания детей.

Прокуратура организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. К ней привлекли профильные контролирующие органы.