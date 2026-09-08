12 воспитанников детсада заразились сальмонеллёзом в Калининграде

В детском саду №76 Калининграда произошла вспышка сальмонеллёза. Инфекцию выявили у 12 воспитанников из разных групп, девять детей пришлось госпитализировать.

Региональное управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты выясняют обстоятельства возникновения группового заболевания.

Для лабораторных исследований отобраны пробы сырья и продуктов, а также смывы с объектов окружающей среды. Кроме того, специалисты обследовали сотрудников детского сада. Исследования проводит Центр гигиены и эпидемиологии Калининградской области.

На время проведения противоэпидемических мероприятий работу детского сада №76 приостановили. Пока Роспотребнадзор не называл источник заражения, поэтому связывать вспышку с конкретными продуктами или нарушениями на пищеблоке преждевременно.

Для Калининграда это уже не первая подобная вспышка в 2026 году. В мае сальмонеллёз выявили у 16 человек в частном детском центре «Сказка Лэнд», среди заболевших были 11 детей. Тогда проверка обнаружила многочисленные нарушения при организации питания.