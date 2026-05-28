Суд в Калининграде на 80 суток закрыл детский центр после вспышки сальмонеллёза

Ленинградский районный суд Калининграда приостановил работу частного детского центра «Сказка лэнд» на 80 суток — причиной стала вспышка сальмонеллёза, которым заразились несовершеннолетние. Такую информацию распространила объединённая пресс-служба судов Калининградской области в своём телеграм-канале.

«Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области произведено санитарно-эпидемиологическое обследование частного детского центра «Сказка лэнд», расположенного на улице Флотской в Калининграде. Причиной проверки послужила регистрация случаев заболевания сальмонеллёзом у 16 человек, из которых 11 детей в возрасте от двух до пяти лет», — сказано в тексте.

Также сообщается, что на владелицу этого учреждения — индивидуального предпринимателя Чернышову О. О. — ведомство оформило административный протокол по статье 6.3 КоАП РФ. Как уточнили в суде, хоть решение инстанции ещё не обрело законной силы, оно подлежит немедленному исполнению.

В ходе проверки обнаружили массу нарушений санитарных норм при организации питания детей. В частности, продукты и сырьё принимались без маркировки и сопроводительных бумаг, подтверждающих их происхождение и качество, нарушались правила складирования и хранения. К работе допускали людей, не прошедших медицинские осмотры, гигиеническое обучение и аттестацию, а также систематически нарушался дезинфекционный режим.

Возбудитель сальмонеллёза выявлен у персонала, который занимался готовкой. Помимо этого, в смывах с тележки для раздачи готовых блюд, из хлебницы, со столовых приборов и из ёмкости для их хранения обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В связи с этим инцидентом сотрудники регионального следственного управления СК России также завели уголовное производство. Оно квалифицируется по первой части статьи 238 Уголовного кодекса — за предоставление сервисов, не соответствующих нормативам безопасности для существования и здоровья клиентов.