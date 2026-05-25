Вспышку сальмонеллёза зафиксировали в детском центре в Калининграде

Вспышку сальмонеллёза зафиксировали в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Лэнд» в Калининграде, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. Учреждение временно закрыли.

«В эпидемический процесс вовлечено 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от двух до пяти лет и пять сотрудников центра», — говорится в сообщении.

Ведомство выявило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, результаты исследования подтверждены лабораторными исследованиями. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в прокуратуре.

Ранее россиян предупредили о росте случаев сальмонеллёза летом. Всё дело в детском отдыхе и поездках в отпуска. Помимо яиц, заболевания могут переносить мясо, рыба и молочка.