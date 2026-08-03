В Азовской больнице дали комментарий по поводу заражения ребёнка ВИЧ и гепатитом

Следователи устанавливают, где девочка могла заразиться ВИЧ и гепатитом С. Ребёнок проходил лечение в Азовской городской больнице Ростовской области и других организациях, сообщил РИА «Новости» главврач учреждения Вадим Бридковский.

«Сейчас идут различные мероприятия по установке, где девочка могла заразиться», — сказал Бридковский.

Главврач уточнил, что пациентка получала помощь в центральной городской больнице Азова. Медицинские процедуры ей также проводили в других учреждениях. Больница сотрудничает с Роспотребнадзором, Росздравнадзором, региональным Минздравом и следственными органами. Бридковский отметил заинтересованность учреждения в выяснении обстоятельств, которые произошли два года назад.

Следственный отдел полиции в Азове возбудил уголовное дело по части 4 статьи 122 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что управление Росздравнадзора по Ростовской области начало проверку Азовской городской больницы. Поводом стали сведения о возможном заражении 11-летней пациентки ВИЧ и гепатитом С. По предварительной версии, причиной могли стать нарушения санитарных требований. Также появилась информация о возможном повторном использовании одноразовых инструментов, однако надзорные органы продолжают проверять эти сведения.