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3 августа, 20:18

В Азовской больнице дали комментарий по поводу заражения ребёнка ВИЧ и гепатитом

Главврач Бридковский: Следствие выяснит, где девочка заразилась ВИЧ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /afotostock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /afotostock

Следователи устанавливают, где девочка могла заразиться ВИЧ и гепатитом С. Ребёнок проходил лечение в Азовской городской больнице Ростовской области и других организациях, сообщил РИА «Новости» главврач учреждения Вадим Бридковский.

«Сейчас идут различные мероприятия по установке, где девочка могла заразиться», — сказал Бридковский.

Главврач уточнил, что пациентка получала помощь в центральной городской больнице Азова. Медицинские процедуры ей также проводили в других учреждениях. Больница сотрудничает с Роспотребнадзором, Росздравнадзором, региональным Минздравом и следственными органами. Бридковский отметил заинтересованность учреждения в выяснении обстоятельств, которые произошли два года назад.

Следственный отдел полиции в Азове возбудил уголовное дело по части 4 статьи 122 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что управление Росздравнадзора по Ростовской области начало проверку Азовской городской больницы. Поводом стали сведения о возможном заражении 11-летней пациентки ВИЧ и гепатитом С. По предварительной версии, причиной могли стать нарушения санитарных требований. Также появилась информация о возможном повторном использовании одноразовых инструментов, однако надзорные органы продолжают проверять эти сведения.

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Антон Голыбин
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