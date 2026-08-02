Военнослужащие российской группировки войск «Центр» во время освобождения Красного Кута в ДНР обнаружили в одном из украинских блиндажей зарубежные препараты, применяемые при лечении ВИЧ. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода Никита Неговора.

«Нашли медикаменты с иностранными надписями. Перевёл название на русский язык и посмотрел информацию — оказалось, что это препарат, который применяется при лечении ВИЧ», — сказал он.

По словам офицера, обнаруженные препараты стали поводом для предположения, что среди украинских военнослужащих могли находиться люди, проходившие соответствующее лечение.

Ранее было опубликовано расследование, посвящённое 225-му отдельному штурмовому полку ВСУ. Подразделение, созданное при поддержке бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, причастно к жестоким преступлениям. Также обнародовали аудиозапись, на которой командир полка отдаёт приказ открывать огонь по военнослужащим, самовольно покидающим позиции.