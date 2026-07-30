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30 июля, 15:21

«Каждый пятый»: В ВСУ зашкаливает число пропавших без вести и разыскиваемых, пишут СМИ

Sohu: Каждый пятый украинский боец числится пропавшим без вести

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Каждый пятый украинский военный числится пропавшим без вести. Об этом пишет китайское издание Sohu.

На пятый год конфликта украинское общество уже надломлено, а протесты против военкоматов стали привычным делом. По данным автора статьи, количество небоевых потерь в ВСУ очень высокое.

«Число небоевых потерь в ВСУ зашкаливает. По статистике, каждый пятый боец находится в розыске или пропал без вести», — говорится в материале.

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Ранее сообщалось, что перед тем как оставить позиции в районе Малой Слободки Сумской области, украинские военные сожгли тела погибших сослуживцев. Речь шла о бойцах второго батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Незалежной.

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Наталья Афонина
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