Каждый пятый украинский военный числится пропавшим без вести. Об этом пишет китайское издание Sohu.

На пятый год конфликта украинское общество уже надломлено, а протесты против военкоматов стали привычным делом. По данным автора статьи, количество небоевых потерь в ВСУ очень высокое.

«Число небоевых потерь в ВСУ зашкаливает. По статистике, каждый пятый боец находится в розыске или пропал без вести», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что перед тем как оставить позиции в районе Малой Слободки Сумской области, украинские военные сожгли тела погибших сослуживцев. Речь шла о бойцах второго батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Незалежной.