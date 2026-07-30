Украинские подразделения перед отходом с позиций в районе Малой Слободки Сумской области сожгли останки погибших сослуживцев. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

Ранее Life.ru рассказывал, что сотни тел погибших украинских военных остаются в моргах Черниговской области. Родственники этих солдат хотели бы похоронить их по-человечески, но из-за ограничения на проведение не более пяти похорон в сутки тела им не возвращают.