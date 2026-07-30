Солдаты ВСУ сожгли останки сослуживцев при отходе с позиций в Сумской области
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Украинские подразделения перед отходом с позиций в районе Малой Слободки Сумской области сожгли останки погибших сослуживцев. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».
По словам собеседника агентства, позиции покинули военнослужащие второго батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.
«Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов», — заявил источник.
Ранее Life.ru рассказывал, что сотни тел погибших украинских военных остаются в моргах Черниговской области. Родственники этих солдат хотели бы похоронить их по-человечески, но из-за ограничения на проведение не более пяти похорон в сутки тела им не возвращают.
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