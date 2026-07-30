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30 июля, 05:33

Солдаты ВСУ сожгли останки сослуживцев при отходе с позиций в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские подразделения перед отходом с позиций в районе Малой Слободки Сумской области сожгли останки погибших сослуживцев. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

По словам собеседника агентства, позиции покинули военнослужащие второго батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

«Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов», — заявил источник.

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Ранее Life.ru рассказывал, что сотни тел погибших украинских военных остаются в моргах Черниговской области. Родственники этих солдат хотели бы похоронить их по-человечески, но из-за ограничения на проведение не более пяти похорон в сутки тела им не возвращают.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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