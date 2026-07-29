Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 05:55

Забрать нельзя: Семьи не могут получить сотни тел бойцов ВСУ из моргов Черниговщины

ТАСС: Родственникам не выдают сотни тел солдат ВСУ из моргов Черниговщины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Родственники погибших украинских военнослужащих не могут забрать их тела из моргов Черниговской области. Выдачу останков ограничивают действующие в регионе правила проведения похорон. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В моргах Черниговской области продолжают находиться сотни останков уничтоженных солдат ВСУ, которых киевский режим запрещает единовременно отдавать родственникам. В регионе действует ограничение — не более пяти похорон военнослужащих в сутки», — говорится в сообщении.

Кроме того, собеседник агентства рассказал о двух мобилизованных весной бойцах ВСУ, которые скончались в Черниговской области из-за хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок. Также источник сообщил, что командир взвода охраны 134-го батальона охраны и обеспечения оперативного командования «Север» был уничтожен в результате российского удара.

Чума или консервы: Учёный раскрыл, что за зараза знатно покосила ряды ВСУ
Чума или консервы: Учёный раскрыл, что за зараза знатно покосила ряды ВСУ

Ранее сообщалось о первых случаях исчезновения мобилизованных военнослужащих 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области. Среди пропавших оказались мужчины старше 50 лет, которых ранее призвали на военную службу. Многие из них имели хронические заболевания, а часть военнослужащих страдала психическими расстройствами.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar