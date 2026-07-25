Чума или консервы: Учёный раскрыл, что за зараза знатно покосила ряды ВСУ

Гибель большого числа украинских военных в Черниговской области могла произойти из-за лёгочной чумы. Такую версию высказал в беседе с NEWS.ru академик РАН, микробиолог, вирусолог и иммунолог Виталий Зверев, признав при этом, что полностью уверенным в ней быть нельзя.

Как отметил учёный, раньше на Украине очагов этой болезни не находили. По мнению академика, куда реалистичнее выглядит версия с пищевым отравлением. Он указывает на консервы: учитывая, что это основа рациона солдат в полевых условиях, именно испорченные бактериями продукты могли стать причиной.

Речь о Clostridium botulinum — бактерии, стоящей за ботулизмом. Она опасна вдвойне: во-первых, образует устойчивые споры, а во-вторых, выделяет ботулотоксин, который считается одним из мощнейших ядов в природе. Зверев предупредил, что попадание этой палочки в армейские консервы и её активный рост там — смертельная ловушка. Если военные съедят их, то, по сути, подпишут себе смертный приговор: выжить удастся единицам.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке неизвестной острой инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ, которая стоит в Черниговской области. По данным телеграм-канала «Северный ветер», 18 июля в полевом госпитале бригады умерли 26 солдат. Причина болезни, число заразившихся и состояние остальных бойцов оставались неизвестными.