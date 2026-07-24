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24 июля, 05:38

Неизвестная инфекция убивает военнослужащих ВСУ: в одной из бригад уже 26 смертей

Неизвестная инфекция убила 26 военнослужащих в 36-й бригаде ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ произошла вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания, в результате которой умерли 26 военнослужащих. Заражение зафиксировали в подразделении, находящемся в Черниговской области, сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

«18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат», — заявил источник.

Причина заболевания, число заразившихся и состояние остальных военнослужащих пока не уточняются. Официальных комментариев украинской стороны в сообщении не приводится.

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Ранее сдавшийся в плен замначальника украинской погранзаставы заявил, что во время эвакуации его подразделение попало под огонь собственного FPV-дрона и миномёта. После атаки командование отказалось присылать новую машину, а к утру сослуживцы ушли, оставив его и ещё одного тяжелораненого бойца в лесополосе.

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Владимир Озеров
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