Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 05:08

ВСУ атаковали миномётами и дроном своих же пограничников

Миномёт ВСУ. Обложка © Forward Observation Group

Миномёт ВСУ. Обложка © Forward Observation Group

Сдавшийся в российский плен замначальника украинской погранзаставы Владислав Богатырёв рассказал, как попал под огонь своих сослуживцев во время эвакуации с позиций на Харьковском направлении. По его словам, за подразделением приехал автомобиль, однако примерно через 500 метров машину атаковали.

«В это время по нам работали [наши] FPV-дрон и миномёт. Мы повыпрыгивали, побежали в ближайшую посадку. Были тяжело ранены два человека, в том числе и я», — рассказал пленный в видео ТАСС.

Военнослужащие укрылись в лесополосе и связались с командованием. Там им сообщили, что повторно транспорт за ними не отправят. Оставшиеся бойцы решили утром самостоятельно выйти в тыл. Однако к рассвету большинство покинуло укрытие, оставив Богатырева и ещё одного тяжелораненого сослуживца.

Операторы БПЛА ВСУ выдали свою позицию, когда ловили приземляющийся дрон
Операторы БПЛА ВСУ выдали свою позицию, когда ловили приземляющийся дрон

Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал, что командование угрожало солдатам ударами FPV-дронов за попытку отхода с позиций. Когда российские военные вскрыли расположение подразделения и начали бить миномётами и дронами, обстрел усилился. Однако в ответ на доклады по рации бойцам приказали оставаться на месте, пообещав убивать дронами каждого, кто решится отступить без разрешения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar