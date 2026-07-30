Группа военнослужащих 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожена при попытке выдвинуться к населённому пункту Могрица. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Подразделение двигалось из лесных массивов рядом с селом Садки. Военные направлялись к позициям, которые ранее занимали, однако этот участок уже находился под контролем штурмовых отрядов РФ.

В ходе стрелкового боя все члены вражеской группы были ликвидированы. Подробности столкновения не раскрываются.

Представитель силовых ведомств уточнил, что командование украинской бригады не ориентировалось в реальной обстановке на этом отрезке фронта. По его словам, офицеры опирались на общедоступные данные пропагандистов противника. Соответствующие выводы были сделаны после анализа материалов радиоперехватов.