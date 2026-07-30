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30 июля, 06:01

Ориентировались по пропаганде: Солдаты ВСУ перепутали позиции и были уничтожены под Сумами

ТАСС: Солдаты ВСУ перепутали позиции и вышли к штурмовикам ВС РФ у Садков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Группа военнослужащих 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожена при попытке выдвинуться к населённому пункту Могрица. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Подразделение двигалось из лесных массивов рядом с селом Садки. Военные направлялись к позициям, которые ранее занимали, однако этот участок уже находился под контролем штурмовых отрядов РФ.

В ходе стрелкового боя все члены вражеской группы были ликвидированы. Подробности столкновения не раскрываются.

Представитель силовых ведомств уточнил, что командование украинской бригады не ориентировалось в реальной обстановке на этом отрезке фронта. По его словам, офицеры опирались на общедоступные данные пропагандистов противника. Соответствующие выводы были сделаны после анализа материалов радиоперехватов.

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Никита Никонов
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