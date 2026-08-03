Росздравнадзор проверит больницу в Азове после сообщений о заражении девочки ВИЧ

Росздравнадзор по Ростовской области начал проверку больницы в Азове после сообщений о возможном заражении несовершеннолетней девочки ВИЧ и гепатитом C. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Одиннадцатилетняя пациентка могла заразиться инфекциями из-за нарушений санитарных требований в медицинском учреждении. Сообщалось, что одноразовые инструменты якобы использовали повторно вместо утилизации.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверяет обстоятельства произошедшего инцидента», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в центре вирусологии «Вектор» сообщили о разработке мРНК-вакцин против ВИЧ-1, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Сейчас препараты проходят проверку на способность вызывать иммунный ответ у лабораторных животных.