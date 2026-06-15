Роспотребнадзор назвал регионы с высокой ВИЧ-инцифированностью

Роспотребнадзор опубликовал данные о распространении ВИЧ-инфекции в стране. Самые высокие показатели зафиксировали на Чукотке, в Иркутской области и Алтайском крае. В целом заболеваемость превысила средние значения по России в 34 субъектах. Эксперты отмечают, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Сибири, на Урале и в Приволжье.

На Чукотке уровень заболеваемости достиг 114,81 случая на 100 тысяч человек. Это в 54 раза выше среднемноголетнего показателя. В Иркутской области зарегистрировали 67,01 случая, что превышает норму почти в 120 раз. Алтайский край показал результат 63,73 случая на 100 тысяч населения, опередив средний уровень в 81,6 раза. Врачи также фиксируют рост числа инфицированных в сельских поселениях.

Статистика 2025 года показывает изменение возрастной структуры пациентов. Среди впервые выявленных носителей вируса 34,8% составляют люди от 40 до 49 лет. На группу 30–39 лет приходится 32,2%. Пациенты старше 50 лет занимают 14,8%, а молодёжь от 20 до 29 лет — 10,9%. Мужчины по-прежнему составляют большинство среди заболевших — 60,3%.

Напомним, в России внесли изменения в процедуру сдачи анализов на ВИЧ-инфекцию. Минздрав разработал новые правила обязательного медосвидетельствования на выявление данного вируса. Поправки в документ 2020 года вступают в силу 1 сентября 2026 года.